Çelikhan'da İYEP'in tanıtımı yapıldı

ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) tanıtım toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda yapılan bilgilendirme toplantısına okul müdürleri, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve 3. ve 4. sınıf öğretmenleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, İYEP’in ilkokulların 3 ve 4'üncü sınıflarına devam eden öğrencilere Türkçe ve Matematik derslerinden İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları edinemeyen öğrenciler için geliştirilen bir program olduğunu belirterek, normal DYK kursları ile karıştırılmaması gerektiğini belirti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar’ın konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü formatörleri tarafından ayrıntılı bilgi verildi.

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