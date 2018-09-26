Çelikhan'da gün batımı güzelliği

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde gün batımında bulutların renkliliği görsel şölen yaşattı.

Mahmut Gölü mevkiinde güneşin batışıyla oluşan renklilik, izleyenleri büyüledi, Gün batımında güneşin ışığı ile bulutların renk değiştirmesi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Görsel güzelliğe şahit olan birçok vatandaş bu anı cep telefonu kameraları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

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