Çelikhan'da gece polikliniği başladı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan Devlet Hastanesi ağız ve diş sağlığı yönünden hasta mağduriyetini gidermek için gece polikliniği hizmetine başladı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Hanife Bolat, mesai dışında da bundan sonra bir diş hekiminin görevli olacağını ifade etti. Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Bolat, "Vatandaşlar ister hastaneye gelerek, ister MHRS üzerinde randevu alarak gece de muayene olabilecek. Mesai saatlerinde vakit bulamayan, iş yerinden izin alamayan ve gün içerisinde vakit bulamayan vatandaşlarımız mesai dışı çalışma saatlerinde diş tedavisine zaman ayırabileceklerdir. Bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olup gereken hizmeti yapıyoruz” dedi.

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