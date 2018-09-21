Çelikhan'da 800 kişiye aşure

Selim SONKAYA/ ÇELİKHAN (Adıyaman), ()-ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesinde Muharrem ayı nedeniyle Ulu Cami Derneği tarafından 800 kişiye aşure ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle Çelikhan Ulu Cami Derneği tarafından 3 kazanda pişirilen aşure, Cuma Namazı sonrası cami cemaatine ikram edildi. Ulu Camii Derneği Başkanı Abdurrahman Yalçın, "Her yıl geleneksel olarak muharrem ayında Ulu Cami Derneği olarak aşure ikramında bulunduk. Bu yıl ise 800 kişilik aşure ikramında bulunduk. Amacımız karnımızı doyurmak değil, ikramda bulunmaktır. Hayırsever vatandaşlardan toplanan paralar ile 3 kazanda pişirilen aşure Cuma namazından sonra vatandaşlara ikram edildi. Bu katılımlardan dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.

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