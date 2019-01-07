Çelikcan: Kültürevleri eğitim yuvası oldu

ADANA'nın Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'ın hizmete açtığı kültürevleri eğitim yuvası haline geldiğini söyledi.Hizmete açılan 11 Kültürevi'nde her yaşa yönelik ücretsiz meslek kurslarının yılın 12 ayı devam ettiğini belirten Çelikcan, meslek kurslarında eğitim alan birçok vatandaşında işe yerleştiğini kaydetti. Başkan Çelikcan, ''Sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Engelli vatandaşlarımız artık dört duvar arasından kurtuldu'' diye konuştu.Atalarımızdan miras kalan geleneksel el sanatlarımızı yaşattıklarını belirten Başkan Çelikcan şöyle konuştu:'Geleneksel Türk el sanatları binlerce yıllık tarihimizden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Geleneksel el sanatları halıcılık, kilimcilik, çinicilik, seramik – çömlek yapımcılığı, deri işçiliği, taş işçiliği, bakırcılık, ebru sanatı, maden işçiliği, ahşap ve ağaç işçiliği vb. kurslar açarak el geleneksel el sanatlarımızı gelecek kuşaklara taşıyoruz. Kreşe başlamak hem çocuk için hem de anne baba için önemli bir deneyimdir. Çocuğun sosyalleşmesini sağlar. Tüm gelişim alanlarını destekler.Paylaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi pro-sosyal davranışların gelişmesini sağlar.Hizmete açılan 11 adet kültürevinin tamamında ücretsiz kreş hizmetleri veriliyor."EĞİTİME DESTEKGeleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini belirten Başkan Çelikcan ''Öğrencilerimiz geleceğimizin teminatıdır. Onlara hayata en güzel şekilde nasıl hazırlarsak geleceğimizi de o kadar sağlama alırız. Bu amaçla hizmete açtığımız 11 kültürevinde çocuklarımıza ücretsiz eğitime destek kursları veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile işbirliği yaparak ihtiyacı olan öğrencilere destek olup okulların ilk açıldığı hafta yaklaşık her yıl 5 bin öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımında bulunarak öğrencilerimize destek oluyoruz'' dedi.AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYORLARKültürevlerinin hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşların boş zamanlarını da en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirten Başkan Çelikcan sözlerini şöyle sürdürdü:''Kültrevlerimize gelen vatandaşlarımız burada öğrendikleri ile genç kızlarımız kendi çeyizlerini hazırlarken, meslek ve hobi kurslarına katılan vatandaşlarımız burada öğrenip ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. En önemlisi ise burada vatandaşlarımız birbirleriyle kaynaşıp tanışıyorlar. Değişik kültürdeki insanlar birbirlerini tanıyorlar. Sıkı dostluklar kuruluyor.''

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