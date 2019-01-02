Çelik Köyü'nde ağaçlandırma çalışmaları

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çelik Köyü’nde Borani Etkinliği Komitesi tarafından ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Borani Etkinliği Komitesi Başkanı Kenan Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tarihi geçmişi 1500’lü yıllara dayanan ve 1530 yılında Çelluk Mezrası olarak Besni Beyliğine vergi ödediği tarihi kaynaklarda belirtilen Gölbaşının en eski köylerinden birisi olan Çelik Köyünde iki yıldır Çelik Köyü Bora’nı Etkinliği yapıyoruz.16 Ağustos 2017'de birincisi, 05 Ağustos 2018’ de de ikincisini gerçekleştirdiğimiz Çelik Köyü Bora’nı Etkinliği Komitesi olarak Çelik Köyü adına bir hizmete daha imza attık. İlk iş olarak Bora’nı etkinliği faaliyet yerini düzenleyen Çelik Köyü Muhtarlığı ve Bora’nı Komitesi olarak 22 Temmuz 2018 de içerisine girilmez durumda olan köy mezarlığını temizlettik, hatta daha öncesinde yurt dışındaki köylülerimizin ve Yılmaz Hafriyatın öncülüğünde mezarlık içerisine kilit taş döşeterek cenaze namazı kılma yerini yaptırdık. Çelik Köyü Muhtarlığı ve Etkinliği Komitesi olarak Muhtarlıkça Gölbaşı Orman Şefliğinden alınarak dikilen çam fidanlarının korunması için tel ile çevirerek örnek bir hizmet gerçekleştirdik. Bu anlamda emeği geçen Köy muhtarı Hüseyin Atılgan’a, yurt dışındaki köylülerimize ve bu işi organize eden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık”

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