ÇEDAŞ'tan köy okullarına 23 Nisan enerjisi

ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Sivas, Tokat ve Yozgat’a bağlı merkez ve ilçe köylerindeki 20 okulun elektrik tesisatında bakım onarım çalışması yaptı. ÇEDAŞ Arıza Onarım Bakım ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda okulların elektrik iç tesisat kabloları, arızalı anahtarlar ve prizler yenilenirken yanmayan lambalar değiştirildi.ÇEDAŞ ekipleri tarafından yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Tokat’taki Merkez Çerçi Köyü Avara Şükrü Gencay İlkokulu, Almus Karadere Köyü İlkokulu, Zile Yalınyazı Köyü İlkokulu, Turhal Şatroba Köyü İlkokulu, Yeşilyurt Şehit Şemsettin Bey İlkokulu, Niksar Arpaören Köyü İlkokulu, Reşadiye Taşlıca Köyü İlkokulu, Erbaa Çalkara Köyü İlkokulu, Yozgat’taki Merkez Çalatlı Köyü İlkokulu, Yerköy Sekili Köyü Şehit Osman Pekşen Ortaokulu, Sorgun Gedikhasanlı İlkokulu, Akdağmadeni Kırlar Köyü İlkokulu, Sivas’taki Suşehri Güngören Köyü İlkokulu, Gemerek Karagöl Köyü İlkokulu, Yıldızeli Sandal Köyü İlkokulu, Kangal Bektaş Köyü İlkokulu ve Akçakale Köyü İlkokulu, Zara Yayıközü Köyü İlkokulu ve Şarkışla Samankaya Köyü İlkokulu’nda yapılan bakım onarım çalışmaları sonrası öğrenciler daha güvenli ve aydınlık sınıflara kavuştu.

'EĞİTİME TÜM ENERJİMİZLE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Şirket olarak kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerini önemsediklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "ÇEDAŞ olarak hayata geçirdiğimiz projelerle bir yandan eğitime destek olurken aynı zamanda diğer kurum ve kuruluşlara öncülük etmeyi ve eğitime destek konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi sorumluluk bölgelerinde daha önce belirlediği elektrik tesisatlarında bakım onarıma ihtiyaç duyulan köy okullarında bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 23 Nisan coşkusuyla harekete geçen ekiplerimiz köy okullarımızdaki deforme olan veya eskiyen priz, anahtar ve iç tesisatlarını yenileyerek yanmayan lambaları değiştirdiö dedi.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını ifade eden Genel Müdür Akboğa, tüm enerjileri ile eğitime ışık tutmaya devam edeceklerini söyledi.

ÇEDAŞ ekiplerinin köy okullarında yaptığı bakım onarım çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren okul yöneticileri ise 23 Nisan öncesi yapılan çalışmanın öğrencilere ÇEDAŞ’ın bir hediyesi olduğunu belirterek şirket yöneticilerine ve ÇEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI