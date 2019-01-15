ÇEDAŞ'tan güvenli elektrik kullanımı çağrısı

SİVAS, () - ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) güvenli elektrik kullanımı için çağrıda bulunarak "Elektrik arızalarına karşı yetkisiz kişilerin müdahale etmesine izin vermeyin" uyarısında bulundu.

İnsan hayatının temel ihtiyacı olan elektriğin 'güvenli kullanımı'na dikkat çeken ÇEDAŞ, hizmet bölgesindeki elektrik tüketicilerine çağrı yaptı. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Vatandaşlarımız elektrik arızaları ile ilgili 186 numaralı çağrı merkezimiz ve 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'mızdan bize ulaşabilir" diyerek elektrik arızalarına yetkisiz kişilerin müdahalesinin hayati tehlikelere neden olduğuna dikkat çekti.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52 bin 789 kilometrekare gibi geniş bir alanda elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ kesintisiz enerji için 7/24 sahada görev yapıyor. 970 binden fazla abonenin enerji ihtiyacını karşılayan ÇEDAŞ, tüketicileri 'güvenli elektrik kullanımı' konusunda dikkatli olmaya çağırdı.



YETKİSİZ KİŞİLERİN MÜDAHALESİ YASAK

Özellikle kış aylarında kırsal kesimlerde bazı vatandaşların arızalara kendilerinin müdahale etmeye çalışmasının ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye neden olduğuna işaret eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Hizmet bölgemizde elektrik hatlarında iletken kopması ya da trafolarda arıza yaşanması gibi durumlarda, yetkisiz kişilerin müdahale etmeleri kesinlikle yasak ve tehlikeli. Ancak zaman zaman üzülerek görüyoruz bazı kişiler onarım yapmak adına pano ve trafolara, kopan iletkene müdahale etmeye kalkmakta. Oysa gözle görünmeyen, varlığı sadece özel aletlerle anlaşılabilen elektriğe bu tarz müdahaleler büyük tehlike içeriyor. Abonelerimiz böyle durumlarda söz konusu kişileri uyarmalı ve hızla bizimle iletişime geçmeli" diye konuştu.

GÜNÜN HER SAATİNDE BİZİ ARAYABİLİRLER

Elektrik direklerinden, kopan tellerden, trafo merkezlerinden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Kıvılcım sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle kış aylarında hava şartları nedeniyle ısınma amaçlı elektrik tüketimi artış gösteriyor. Bazı bölgelerde aşırı yüklemenin de etkisi ile kesinti ve arızalar gündeme gelebiliyor. Ekiplerimiz söz konusu arızalara zorlu hava şartlarına karşı 7/24 müdahale ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız tüm arıza ve kesintilerde bizimle iletişime geçmeleri. Günün her saatinde 186 numaralı çağrı merkezimiz ve 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ile her zaman bizlere ulaşabilirler."

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