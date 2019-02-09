Cebesoy ve Uncalı caddelerinin asfaltları yenileniyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 10 Şubat'ta Cebesoy Caddesi, 11 Şubat'ta da Uncalı Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde deforme olan yolların asfaltını yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı bu kapsamda Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirecek.

Cebesoy Caddesi'nin Burhanettin Onat Caddesi ile 1384 Sokak arasında kalan kısmı asfalt yenileme çalışmalarından dolayı 10 Şubat Pazar gününden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar süresince vatandaşlar 19 Mayıs Caddesi ve Burhanettin Onat Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın bir diğer sıcak asfalt çalışması da Konyaaltı İlçesi, Siteler Mahallesi Uncalı Caddesi'nde gerçekleştirilecek. Çalışma nedeniyle Uncalı Caddesi'nin Üniversite Caddesi (35. Cadde) ile Hürriyet Caddesi arasında kalan kısmı 11 Şubat Pazartesi gününden itibaren araç trafiğine kapalı olacak. Vatandaşlar bu süreçte Uncalı Caddesi'nin çalışma yapılmayan aksı geliş-gidiş olarak kullanabilecek.

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