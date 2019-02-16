Cebesoy Caddesi'ne asfalt

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesindeki Cebesoy Caddesi'nin deforme olan asfaltını yeniledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolları yenileyerek konforlu hale getiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda Cebesoy Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yaptı. 920 metre uzunluğundaki caddeye toplam 2 bin 171 ton sıcak asfalt serildi. Vatandaşların mağdur olmaması ve trafiğin aksamaması için geceli gündüzlü bir çalışma yürüten Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmasını kısa sürede tamamlayarak, hizmete sundu. Ekipler caddede yol çizgileri boyama ve yenileme çalışması da yaptı. Caddenin yenilenmesi yaklaşık 650 bin TL'ye mal oldu.

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