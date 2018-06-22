ÇBİ, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikalı ilk özel maden şirketi oldu

RİZE () – TÜRKİYE’nin yeraltı maden işletmelerinden Çayeli Bakır, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk özel maden şirketi oldu.

Madencilik sektöründe birçok ilki gerçekleştiren Çayeli Bakır, yaklaşık 8 aylık yoğun bir çalışma sonucunda Türkiye’de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazanan ilk özel maden şirketi oldu. Bugüne dek farklı sektörlerden 299 şirket, gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bu uluslararası statüye sahip olmaya hak kazandı.

Madencilik sektöründe Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmaları arasında bulunan Çayeli Bakır, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, düzenli ve izlenebilir kayıt sistemi olan, mali yeterliliği bulunan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip güvenilir firmalara verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nı almaya hak kazandı ve ihracat alanındaki başarılarına bir yenisini ekledi.