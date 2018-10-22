ÇAYSİAD Başkanı Saral: Çay arazileri yenilenmeli

ÇAY Sanayicileri ve İş Adamları (ÇAYSİAD) Başkanı Erdal Saral, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan çay arazilerinin yaşlı olduğuna değinerek yenilenmesi gerektiğini söyledi. Karadeniz yöresine uygun çay bitkisinin örneğinin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Saral, “Örneğe uygun alınacak doku kültürü ile çelik fidan üretimin acilen yapılması gerekiyor” dedi.

Doğu Karadeniz’de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından çay üretimi yapılan arazilerde çay bitkisinin yaşlandığına değinen Çay Sanayicileri ve İş Adamları (ÇAYSİAD) Başkanı Erdal Saral, bahçelerde ıslah çalışması yapılması gerektiğini kaydetti. Tarım yapılan çay arazilerinde ki bitkinin yaşlandığına vurgu yapan Saral, “Eğer yenileme işlemi yapılmazsa üretimde verimin düşmesi ile beraber ülkeye ithal çay girecek ve bu da elimizdeki pazarı kaybetmemize neden olacak” dedi.

Saral, yöreye uygun çay bitkisinin örneğinin belirlenmesi gerektiğini dile getirerek, “Bizim yöremizin en büyük handikaplarından bir tanesi biz zamanla tohumlu üretimle başladığımız için şu anda tarım yapılan çay arazilerin yirmi belki de otuzuncu jenerasyon tohumu ile ekilen bahçeler. Bu çayın kesinlikle ıslah edilmesi lazım. Bizim yöremize uygun çay bitkisinin örneğinin belirlenip o örneğe uygun alınacak doku kültürü ile çelik fidan üretiminin acilen yapılması gerekiyor. Doku kültürü ile çok kısa zamanda çok büyük miktarda çelik fidan üretimi yapabilirsiniz. Ulusal çay konseyi toplantısında gündeme gelen konularda bir tanesi. Bu sadece ticaret odaları veya borsalarla ya da ziraat odalarının tek başına üstesinden gelebilecek olduğu bir konu değil. Çünkü dikili alanların yenilenmesi uzun bir işlem. 5 sene sonra ürün vermeye başladığında artık kendi kendini idame etmiş ve eski ürünün yerine geçmiş olacak. Bölgemizde devletimizde içinde bulunduğu 20 yıllık bir operasyonla yapılması gereken bir yenileme faaliyeti olmalı. Eğer böyle bir uygulama yapılmazsa zamanla üretilen çayda verim azalacaktır ve bu durumda ülkeye ithal çay girmesine sebep olacaktır. Türkiye kendi payını yurt dışına kaptıracaktır” ifadelerine yer verdi.