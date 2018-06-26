Çaykur’dan üreticiye ‘acele etmeyin’ uyarısı

Aytekin KALENDER/RİZE () – ÇAYKUR, üreticilerden günlük limitler dahilinde ve acele edilmeden çay toplama işlemini gerçekleştirilmesini istedi.

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Alim, “Malumlarınız olduğu üzere birinci sürgünde acele edilmemesini, taahhüt ettiğimiz kota miktarı kadar çayınızı alacağımızı defaatle duyurmuştuk.Aynı şekilde ikinci sürgünde de acele edilmemesini, belirtilen kota miktarı kadar çayınızın tamamını alacağımızı bilmenizi isteriz.Ayrıca belirtilen fiyatın altında çay satmayınız, acele edip ne olursa olsun bir an önce çayı elimden çıkarayım mantığıyla fiyatın düşmesine izin vermeyiniz.Ürünümüzün değerini kendi inisiyatifimizle düşürmeyelim, düşmesine izin vermeyelim” dedi.

Çay ürününün 3-5 günde hasat edilip satılmak istenmesi durumunda yoğunluk oluşacağının bilindiğini hatırlatan Alim, “Günlük limitler dahilinde ve acele edilmeden çay toplama işlemini gerçekleştirirsek, bir sıkışıklık olmayacaktır. Böylece hem rahat bir kampanya dönemi geçirmiş olacağız hem de fiyatlarda bir düşüş oluşmayacaktır” diye konuştu.