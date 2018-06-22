Çaykur, yaş çay budama bedellerini ödedi

Aytekin KALENDER/RİZE () - ÇAYKUR, üreticilere 173 milyon 281 bin lira olan budama bedellerinin ödemesini gerçekleştirdi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre 2018 yılında 173.952 üreticiden 71.138 dekar alanda yapılan budama tazminat bedellerinin ödemesinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “173 milyon 281 bin TL’nin tamamı bugün itibariyle üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılmıştır. Üreticilerimiz, banka hesaplarına aktarılan budama tazminat bedellerini 23 Haziran 2018 Cumartesi günü ilgili banka hesaplarından çekebileceklerdir” ifadelerini yer verildi.