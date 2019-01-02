Çaykur paketleme çay fabrikası deneme üretimine geçti

Arzu ERBAŞ/RİZE() - RİZE’nin İyidere ilçesinde Çaykur tarafından yaptırılan çay paketleme fabrikası test üretimine başladı.

İyidere ilçesi Hazar Mahallesi'nde kurulan çay paketleme fabrikasını gezen Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Genel Müdür Yardımcıları Süleyman Pınarbaş, Turgay Turna ve ilgili daire başkanları fabrikada yapılan ilk test üretimini yerinde incelediler. ÇAYKUR’dan yapılan açıklamada fabrikanın 1'inci holde otomasyon, senaryo ve paketleme-kolileme test deneme üretimine başlandığı belirtilerek bir sorunla karşılaşılmadığı taktirde kısa süre içerisinde 1 kg’lık çayların wrap-around kolilenmiş halde üretimine geçilip kademeli olarak 500, 400 gramlık üretimler yapılacağı duyuruldu.

Yetkililer ayrıca ocak ayı sonuna doğruda robotların tam anlamıyla devreye girmesiyle ürünlerin streçlenmiş paletler halinde hazır olacağını ve tesiste üretimin her aşamasında endüstri 3.0 ve endüstri 4.0’ın kullanıldığı sistemlerin yanında ürün doğrulama ve takip sisteminin kurulmasının sağlanmış olacağını belirttiler.