Çaykur Genel Müdürü Yüce, görevine başladı

Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ/RİZE, () - CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesi ile Çaykur Genel Müdürlüğü'ne atanan Ekrem Yüce, görevine başladı. Genel Müdürlük binası önünde Çaykur çalışanları ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Yüce, yapılan dualarla koltuğuna oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile DOKAP Başkanlığı görevinden Çaykur Genel Müdürlüğü'ne atanan Ekrem Yüce, görevine başladı. Yüce, Çaykur Genel Müdürlüğü önünde Çaykur Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Ziya Alim, Süleyman Pınarbaş ve Turgay Turna ile Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ, Çaykur Daire Başkanları, Çaykur çalışanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Karşılaşma sırasında konuşan Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, bir aranın ardından tekrar evine döndüğünü belirterek "İnşallah bundan böyle bu güzel evimizde hep birlikte dostça, kardeşçe, sevgi ve gayret içerisinde büyük bir azimle çalışacağız. Şehrimizi temsil eden ve şehrimiz ile özdeşleşen bu güzel kurumumuzu tekrar hem Türkiye'de hem de dünyaya birlikte taşımamız için hep birlikte severek gayret göstereceğimize inanıyorum. Hayat bir döngüdür. Bir gün gelir göçer gidersin. Kimimiz toprağa, kimimiz ise gönüllere girer. Mevlam her birimizi toprağa girenlerden değil, gönüllere girenlerden eğlesin. Gönüllere girmek için fedakarlık, mütevazilik, gayret, sevgi ve azim gerekiyor. İnşallah bu azim ve fedakarlığı hep beraber göstereceğiz çünkü bunu yapacak olan biz değil çaydır. Çay barışçıldır, çay sevgidir, çay muhabbettir, çay dostluktur, çay kardeşliktir, çay hayata gözlerimizi açtığımız zaman başlayıp, gözlerimiz kapanıncaya kadar bizi terk etmeyen en sadık dosttur. Biz dostlarla buluşmaya, dostumuzun yanına geldik. Dostluğumuz hayırlı olsun inşallah" dedi.

Çayın serüveninin ülkede 1940'lı yıllarla başladığını hatırlatan Yüce, "Evvela Rize'mize ve bunun yanında diğer 4 ilimize hizmet eden ve ülke insanımızı ikram edilen mucizevi bir içeceğimizdir. Bir şehrin marka olabilmesi için 3 temel unsura sahip olması gerekmektedir. Bu unsurlar; ilim yuvasına yani herkes tarafından tercih edilen bir üniversiteye sahip olmasıdır. Şükürler olsun ki bu Rize'mizde var. Hemen akabinde spor gelir. Bir şehri marka yapan spordur. İlk geldiğim sene Çaykur Rizespor Süper Lig'e çıkmıştı. Şu anda da Çaykur Rizespor yine Süper Lig'de mücadele ediyor, bu şehrimizin bir markasıdır. Üçüncü olarak şehirler ürünleri ile anılır. Örneğin Aydın denilince akla incir, Malatya denilince akla kayısı, Giresun denilince akla fındık gelir. İşte Rize denilince de akla çay gelir ve çayın merkezide Çaykur'dur. Biz bir şehrin markası ile beraberiz. Bu markayı yıldız yapmamız, en uç noktaya getirmemiz hepimizin elindedir. Bunun için gönül gönüle ve büyük bir özveri ile şehrimize katkı sağlayan bu markamızı yıldızların da üzerine çıkarmaya çalışacağız. Çayın doğuş yeri Çin. Biz çayın doğduğu Çin'e satış yapabilene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Yüce, makamına yapılan dualar eşliğinde oturdu.