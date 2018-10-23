Çaykur Genel Müdürü Yüce: Çayın lokomotifi Çaykur'dur

Aytekin KALENDER/RİZE, () - ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, çayın lokomotifinin Çaykur olduğunu belirterek "Çay vatandaşlarımızın ve ülkemizin her şeyidir. İnşallah çay üzerindeki çalışmalarımızı hep birlikte arttırarak devam edeceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çaykur Genel Müdürlüğü görevine atanan Ekrem Yüce, ikinci döneminde yapmak istediklerini açıkladı. Çay denilince Rize ile birlikte akla Çaykur'un geldiğini belirten Yüce, "Çayın lokomotifi Çaykur'dur. Bundan sonrada Çaykur sosyal sorumluluğu ön plana alarak ama işletmecilik prensiplerinden de hiçbir şekilde ödün vermeden, ikisini etle tırnak gibi iç içe tutarak hizmet vermeye devam edecek." dedi.

'GÖREVE GELİŞİM HİZMET AMAÇLIDIR'

15 Ekim itibariyle görevine başladığını hatırlatan Yüce, "Bu göreve gelişim, makamdan ziyade tamamen hizmet amaçlıdır. Çaykur hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli markalarından birisidir. Çaykur 1940 yılında çay kanunu ile birlikte, çayın yasal olarak üretilmesiyle başlayıp, günümüze kadar hizmet veren 78 yıllık bir kuruluştur. Bu çerçevede başta Rize olmak üzere dört ilimizde faaliyetlerini sürdürmüştür." diye konuştu

'ÇAYIMIZI DAHA İLERİ TAŞIMAKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK'

Çay denilince akla Rize'nin ve Çaykur'un geldiğini belirten Yüce, sözlerine şöyle devam etti:

Bu işin lokomotifi Çaykur'dur. Bundan sonrada Çaykur sosyal sorumluluğu ön plana alarak ama işletmecilik prensiplerinden de hiçbir şekilde ödün vermeden, ikisini etle tırnak gibi iç içe tutarak hizmet vermeye devam edecek. Çayımızın her geçen gün tüketimi artmakta ve üretimi için çalışmalar yapılmaktadır. Biz Çaykur olarak bugüne kadar yapılan bütün faaliyetlerimizin tecrübelerini göz önüne alarak ve istifade ederek daha ileriye nasıl götürebileceğimizin projeksiyonunu belirleyeceğiz. İnşallah Çaykur teknolojinin üst seviyelere geldiği bu dünyada, teknolojiden de istifade ederek daha kaliteli daha verimli daha ekonomik ve vatandaşlarımızın damak tadına uygun, onların sabah içtikleri ilk içecekten akşam yatmadan önceki son içeceği olarak yoluna devam edecektir."

'ÇAY BİZİM HÜCRELERİMİZE GİRMİŞTİR'

Çaykur olarak tüketiciler ile samimi bir ilişkileri olduğunu belirten Yüce, "Biz vatandaşımızın misafiriyiz. Devamlı onlarla iç içeyiz. Bu tavrımızı daha da kaynaştıracağız çünkü çay bizim hücrelerimize kadar girmiştir. Çay Rize'mizin baş tacıdır, lokomotifidir, ekonomik bir değerdir. Çay vatandaşlarımızın ve ülkemizin her şeyidir. İnşallah bu çalışmalarımızı hep birlikte arttırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.