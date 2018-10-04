Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce oldu

RİZE, () – ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’ne yeniden Ekrem Yüce atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı atama ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ekrem Yüce getirildi. 2003 - 2011 yılları arasında da ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür görevinde bulunan Ekrem Yüce, son olarak DOKAP'ın başkanlığını yapıyordu.

’ya açıklamalarda bulunan Ekrem Yüce, yeniden Çaykur Genel Müdürlüğü görevine getirildiğini belirterek çay ve Çaykur ile üreticiler için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti. Çaykur için bugünden başlayarak tüm kesimlerin katkısı ve desteği ile bir seferberlik ilan edeceğini vurgulayan Yüce, herkesin desteğini beklediğini açıkladı.

Yüce, DOKAP’taki planlanmış işlerin toparlanması ve veda programları nedeniyle 15 Ekim Pazartesi günü Rize’ye gelerek göreve başlamayı planladığını duyurdu.