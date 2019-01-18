Çaykur Genel Müdürlüğü bahçesi çayla süslendi

RİZE’de bulunan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) binası ve personel lojmanlarının bulunduğu yerleşkede çevre düzenlemesine gidildi, şimdiye kadar çiçeklerle süslenen yeşil alanlara çay bitkisi ekildi. Çaykur Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim “Binaya gelenler 4 mevsim çay bitkisini, hasat zamanındaki yemyeşil filiziyle, hasat sonrası yaprağıyla, tohumu ve çiçeğiyle görecek, fotoğraf çekmek isterse de bu imkanı yakalayacak” dedi.

Rize merkez Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki Çaykur Genel Müdürlüğü binası bahçesi çay bitkisi ile süslendi. Personel lojmanlarının da bulunduğu yerleşkenin yeşil alanlarına ekilen çiçeklerin yerini çay fidanları dikildi. Çaykur Genel Müdür vekili Yusuf Ziya Alim, Çaykur’a ait fabrikaların yeşil alanlarında da aynı uygulamanın yapılacağını belirtti. Alim, “Ülkemizin bitki doğallığı ve çeşitliliği noktasında bilinen ve de tanınan en yeşil bitki florasına sahip il Rize’dir. Rize coğrafyasındaki yeşilliğin yüzde doksanına yakınını çay bitkisi oluşturmaktadır. Binamızın girişi ve çevresi başta olmak üzere, teşekkülümüze ait tüm fabrika ve mevcut birimlerimizin giriş, çıkış ve mevcut yeşil alanları bundan böyle çok farklı süs bitkileriyle değil, çay fidanı ile süslenecek” dedi.

'TURİSTLER ÇAYLA TANIŞACAK'

Rize’ye gelen turistlerin çay bahçesine gitmeden şehir merkezinde de çay bitkisini tanımasını istediklerini kaydeden Alim, "Rize’mize gelen yerli ve yabancı turistler çayın başkenti olan Rize’de her gün tükettiği çayın bitkisiyle tanışmak istemektedir. Geçmiş yıllarda ilimize turistik veya başka bir nedenle gelen insanlar şehrin arka kesimlerinde bulunan çay bahçelerine gitmeden çay bitkisini yakından görmek için bir hayli zorluklar yaşıyorlardı. Bundan böyle artık Genel Müdürlüğümüzün toprak alanlarını çay bitkisiyle süsledik. Yeni çay fidanlarıyla süslemeye devam edeceğiz. Buraya gelen insanlar, 4 mevsim çay bitkisini, hasat zamanındaki yemyeşil filiziyle, hasat sonrası yaprağıyla, tohumu ve çiçeğiyle görecek, fotoğraf çekmek isterse de fotoğraf çekilebilecek" diye konuştu