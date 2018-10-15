Çaykur'daki mevsimlik işçiye müjde

Arzu ERBAŞ/RİZE()-ÖZ Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, bir süredir yürütülen görüşmeler sonucunda Çaykur’daki mevsimlik işçiye yaklaşık 1 haftalık ilave çalışma hakkı aldıklarını duyurdu. Hançeroğlu "Üyelerimiz 176 gün çalışarak işten çıkacaklar, 20 milyon lira ilave para üyelerimizin cebine girmiş olacak" dedi.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Çaykurdaki mevsimlik işçilerin ilaveten 7.4 gün çalışacaklarını açıkladı. Hançeroğlu, son bir haftadır Rize Milletvekilleri, Bakan Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeler sonucunda Çarşamba günü dolacak olan Çaykur’daki 50 bin adam/ay çalışma süresine 1500 adam/ay daha ilave ettiklerini belirtti. Hançeroğlu, "25 yıllık işçi olmuş, şimdiye kadar Ekim’in 15’ine kadar hiç çalışmayan 6400 işçi şu anda çalışıyor. Çarşamba günü itibari ile Çaykur işçisinin 50 bin adam/ay çalışma süresi doluyor. En son bir hafta içerisinde il milletvekilleri, Bakan Berat Albayrak ve cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmeler neticesinde 1500 adam/ay daha ilave ettik. 7.4 gün yapıyor, erken çıkacaklarla beraber belki 8 gün yapacak. Çok büyük bir rakamdan bahsetmiyoruz. 169 gün çalışarak çıkacak arkadaşlarımız 176-177 gün çalışmış olacak.Üyelerimizin 180 günü doldurmaya yaklaşması bizleri mutlu ediyor. Bu ek günlerle 20 milyon lira daha ilave para Çaykur işçisinin cebine girmiş olacak. Kemer sıkma politikasının uygulandığı bir dönemde Öz gıda İş Sendikası’nın cımbızla çekip aldığı ve üyesinin cebine ilave olarak koyduğu 20 milyon lira ilave para işçi arkadaşlarımıza helal olsun. Geçen yıl Çaykur işçisine ödenen maaş ile bu yıl ödenen ve ödenecek para 700 işçinin de emekli olmasına rağmen fark 90 milyon lira. 10 bin Çaykur çalışanın cebine ilave konulan para 90 milyon lira” dedi.

'KAMPANYA PRİMİNDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ da, elde edilen bu hakkın mevsimlik işçilere hayırlı olmasını diledi. Karadağ, Çaykur'daki mevsimlik işçiler için yapılan 180 gün çalışma sözleşmesinin 1 yıl süreceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kanundaki yeni sözleşme imzalanana kadar eski sözleşmenin geçerli olacağı maddesinin 180 günlük çalışma maddesi içinde geçerli olduğu da kaydetti. Karadağ, "Bütün işçi arkadaşlarımızın gönlü rahat olsun. Hepimizin ortak derdi mevsimlik işçi arkadaşlarımızın daha iyi seviyelere gelmesidir. Çaykur tarihinde bir ilk olan kampanya primi ile denge ödeneği için çalışmalarımız sürüyor. Bu iki ödemenin yapılması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor kısa sürede bunlarda ödenecektir” ifadesinde bulundu.