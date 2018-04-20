Çaykur çayı 130 ülkede

RİZE () - ÇAYKUR tarafından başlatılan yurt dışı tanıtım atağıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde üretilen çayın tüketildiği ülke sayısı, 4 kıtada 130'a ulaştı.

Uluslararası kuruluşlarca 'kalite ödülü' verilen Çaykur'un ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı, her geçen gün artıyor. Çaykur tarafından son yıllarda üretilen siyah çayın yanı sıra yeşil, soğuk, beyaz ve meyve aromalı çay çeşitleri ile yer alınan uluslararası fuarlarda tanıtım atağı başlatıldı. Türk çayının dünya pazarlarında yer alması için başlatılan yurt dışı tanıtım atağıyla 130 ülkeye ulaşılırken, bu sayının daha da artırılması hedefliyor. Geçen yıl sonu itibarıyla 106 bin ton kuru çay satışının gerçekleştirildiği Çaykur'da, 8 milyonu ihracat olmak üzere soğuk çay markası 'Didi' ile 113,5 milyon litrelik satış yapıldı. Yurt dışında da satılan soğuk çayla kuru çay satışlarının önü açıldı.

Türk çayı en fazla Belçika ve Almanya’ya ihraç ediliyor. Bu ülkeleri ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Azerbaycan, Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri takip ediyor. Geçen yıl da Singapur, Somali, Bahreyn, Litvanya, Hindistan, Gambiya ve Nijerya’ya kuru çay ihracatına başlandı. Türk çayında, yılda yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştiriliyor. Gelecek yıl Avrupa pazarının yanı sıra Rusya ile Afrika ve Uzakdoğu ülke pazarlarında daha etkili olunması hedeflenirken, son olarak da Irak pazarı için temasa geçildi.



'ÇAYKUR, DÜNYANIN HER YERİNDE OLACAK'



Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Türk çayının dünya pazarlarında yerini alabilmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Türk çayının, dünyanın her yerinde olacağını vurgulayan Sütlüoğlu, şöyle konuştu:



"Çok güçlü bir dünya markası haline gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin çay ürettiğini dünya bilmiyordu. Bugün dünya Rize çayını biliyor. Bilinen bir marka ve ürün haline geldi. Ürünlerimiz dünya kalite kuruluşlarından ödül alıyor. Bu tür ödüller kalite imajı açısından çok önemli. Malınızın kaliteli olduğuna dair bir kanaat yoksa satamıyorsunuz. Tüketici artık bilinçli ve kalitesiz mal almıyor. Dünyada üzerine kar yağan tek çay bitkisi bizim ülkemizde. Bu nedenle diğer ülkelerde yapılan haşere mücadelesi bizde yok. Bu da çayımızı dünya pazarlarında farklı kılıyor. Mevcut pazar payımızı koruyarak yurt içinde ve dışında büyümeye devam edeceğiz."

Dünyada şuanda 130 ülkede Çaykur çayı ve didi’nin olduğunu ve her geçen gün Çaykur tiryakilerinin arttığını vurgulayan Sütlüoğlu, “Dünya genelinde yavaş yavaş tiryaki sayımız arttırıyor. Bu tabii çok hızlı olacak bir şey değil. Ama Türkiye dışında da bizim çayımızı içen, çayımızı arayan, çayımızın tiryakisi olan insan sayısı artıyor. Çaykur üreten, ürettiğini satan bir marka artık. 130 ülkede çayımız ve Didi'miz var. Ülke sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Özellikle Afrika ülkelerinde ürünlerimize karşı yoğun bir ilgi ve alaka var. Bizde bu ilgi ve alakaya duyarsız kalmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Afrika’nın en büyük 3.ülkesi olan Sudan Cumhuriyeti bayimiz S.M.O ile bir araya gelerek yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yol haritamızı belirledik. İnşallah iki taraf içinde hayırlı olacak.”