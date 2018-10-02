'Çayınızı İçmeye Geldik' projesi ile polis-halk ilişkilerini üst seviyeye çıkaracaklar

MANİSA Turgutlu'da 'Çayınızı İçmeye Geldik' adı altında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından proje başlatıldı. Polis ile halk arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye çıkartılıp, güvenlik kaygılarının azaltılmasının hedeflendiği proje kapsamında vatandaşlarla sohbet eşliğinde çay içilip, sorunlarını dinlenip, çözüm üretilmesi için notlar alınıyor.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen temmuz ayında pilot uygulaması yapılan 'Çayınızı İçmeye Geldik' projesi, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan'ın onay vermesiyle yürürlüğe girdi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın da aralarında bulunduğu 'Çayınızı içmeye geldik' proje ekibi, haftada 2 gün, saat 10.00 - 23.00 saatleri arasında sahada olarak vatandaşlarla görüşme sağlayacak. Faaliyete başlayan proje ekibi, dün (Pazartesi)

kafeler ve kahvehanelerde oturan vatandaşlarla bir araya geldi. Değişik yaş ve meslek gruplarından vatandaşlarla sohbet eden polisler, 'Çayınızı içmeye geldik' dese de ısrarlara rağmen proje için oluşturulan emniyet bütçesinden çayları ısmarlayarak vatandaşların sorunlarını ve önerilerini dinledi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, projenin başlıca hedeflerinin, polis halk arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerleyerek en üst seviyeye çıkarılması, bilgi akışının hızlanması ve güvenlik kaygılarının azaltılması, var olan asayiş ve trafik problemlerinin minimuma indirilmesi, vatandaşlarımızın kabul edilebilir fikirlerini taleplerini sokağa yansıtarak mevcut imkanları en iyi şekilde kullanmak suretiyle etkin, kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek olduğunu söyledi. Parıldar, problemler meydana gelmeden önlemlerini almak, vatandaşların emniyet birimlerine doğrudan iletmek isteyip iletemedikleri mahalleleri ve işyerleri bölgelerine dair istek öneri ve şikayetlerini, yüzyüze ve samimi ortamlarda yapabilmesi ve suç oranlarını düşürülmesinin de hedefler arasında olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar da Turgutlu'da ilk defa uygulanan projeden memnun kaldıklarını söyledi.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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