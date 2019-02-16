Çayda randevulu sistem değişecek

Arzu ERBAŞ/RİZE()-ÖZ Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığının organize ettiği 8’inci Eksperler Çalıştayı’nda konuşan Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim randevulu çay alım sisteminde değişikliğe gideceklerini belirterek "Randevuyu haftada en az üç güne çıkaracağız” dedi.

Çaykur Araklı Çay Fabrikasında, Araklı ve Sürmene Fabrikaları alım yeri personelleriyle gerçekleştirilen 8’inci Eksperler Çalıştayı’nda önemli uyarılarda bulunuldu. Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığının organize ettiği çalıştaya katılan Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya bu toplantılarda sadece Çaykur için değil çay için bir araya geldiklerini vurgulayarak “Çay bizim ve bölgemizin olmazsa olmazıdır. Çayımız her geçen yıl daha da kötüye gitmektedir. Çayın kalitesi bahçede başlamaktadır. Kalitenin bozulmasında birçok faktör olmakla birlikte, en büyük faktör yabancı işçilerin çayı derin toplamasıdır. Çayın bahçeden ilk geldiği ve kabul edildiği yer alım yerleri olduğu için alım yeri personellerimize büyük görev düşmektedir ”dedi.

'ALIM YERLERİ GEZİLECEK'

Fabrika yöneticilerine uyarılarda bulunan Alim “Fabrika müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, kısım müdürlerimiz ve işletmedeki tüm arkadaşlarımızda devamlı alım yerlerini gezecek. Gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak, çayımızın yaşaması adına bu yıl yeni bir sayfa açmak zorundayız. Kurumumuzun tüm kademeleri ile birlikte bu işi İnşallah başaracağız. Bu yıl randevu sisteminde de değişikliğe giderek, randevuyu haftada en az üç güne çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

'EKSPERLER 15 GÜN ÖNCEDEN İŞE BAŞLAYABİLİR'

Eksperler Çalıştayı’ında konuşan Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Sultan Murat Karadağ üretici ile ilk muhatap olan alım yeri personelinin zor ve önemli bir görevi yürüttüğünü belirterek “Yeni bir başlangıç yapmak durumundayız. Bu konuda üreticilerin de önceden bilgilendirilmesi açısından eksperlerimizin 15-20 gün önceden işe alınarak alım yerlerinde görevlendirilmesi noktasında Genel Müdürümüzle görüşmelerimiz oldu. Kesinleşmemekle birlikte Genel Müdürümüz bu talebimize olumlu bakmaktadır” diye konuştu.