Çaycuma'da yerel yönetimler çalıştayı düzenlendi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 'bölgesel kalkınmada yerel yönetimlerin rolü çalıştayı' düzenlendi.CHP Çaycuma İlçe Başkanlığı tarafından SEKA Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen çalıştaya, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kilimli Belediye Başkanı Ali Arslankılıç, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Karapınar Belediye Başkanı Ahmet Aydın, ilçe ve belde belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çalıştayda konuşan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, gün geçtikçe ağırlaşan bölgesel sorunların çözümü ve yeni vizyonların ortaya konulması amacıyla toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Önlerinde tarihsel olduğu kadar ertelenemez görevler ve sorumluluklar olduğunu düşündüğünü ifade eden başkan Kantarcı, "Son yıllarda Merkezi idarenin inisiyatifiyle değişik paydaşları yerelde bir araya getiren havza birlikleri, bir çözüm aracı olarak düşünülmüştür. Bu model küçüklü büyüklü yerleşmelerin, ortak doğal ve kültürel özellikler çerçevesinde bir araya gelerek kalkınma için güç birliği yapmasını öngörmektedir. Havza birliklerinin amacı doğal ve kültürel birikimler konusunda yerel inisiyatiflerin ve yerel yönetimlerin harekete geçmesini sağlamak, belirlenen öncelikler doğrultusunda ‘süreklilik’ ve yeni ‘dayanışma’ ortamları yaratılarak planlama ve koordinasyonu gerçekleştirmek, havzaya özgü değerleri ve gelenekleri de ekonomiye kazandırmak, doğal-tarihsel-kültürel değerlerin korunmasına bağlı kalkınma modelini tüm havzaya yaymak olarak özetlenebilir." dedi.Başkan Kantarcı, havzada tarım ve hayvancılığı, sanayiyi, turizmi, eğitimi bir denge içinde geliştirmemiz mümkün olduğunu söyledi. Görevlerinin, bölgenin hem ekonomik, hem de ekolojik sürdürülebilirliği sağlayarak havzayı mutlu insanların yaşadığı bir vatan parçası haline getirmek olduğunu ifade eden Başkan Kantarcı, şöyle dedi:"Önümüzdeki seçimlerde mevcutlara ilaveten kazanacağımız belediyelerle bir araya gelsek, ve mümkünse Karabük ve Bartın’daki belediyelerimizi katarak havzayı birlikte planlasak güzel olmaz mı? İşbirliği ve dayanışmamızı daha ileriye götürüp projelerimizi, teknik elemanlarımızı, iş makinalarımızı, deneyimlerimizi, üretimlerimizi ihtiyacımıza göre paylaşsak, belediyelere personel amacıyla kurdurulan şirketleri daha ileri taşısak, yeni birlikler kursak. Örneğin belediyelerin ihtiyacı olan her türlü hizmeti ve altyapı malzemesini kendi insanımızla ve yerel malzemelerle bu şirketler aracılığıyla üretip, asfalttan sanat yapılarına, parkeden kent mobilyasına değin herkesin ihtiyacını buradan temin etmesini sağlasak ne güzel olur. Hem kaynakları verimli kullanmış, hem bölgeden dışarıya para akışını sınırlamış oluruz, hem daha ucuza mal ederek daha çok hizmet yaparız, hem de önemli büyüklükte istihdam yaratarak işsizliğe merhem oluruz. Yeni dönemde, bölgenin geleceğinden endişe duyan herkesi akıllarını, ellerini, yüreklerini birleştirmeye, bu samimiyetimizi de tüm ülkeye göstermeye çağırıyorum, bunu başararak Türkiye’ye örnek bir model yaratacağımıza inanıyorum."Diğer konuşmaların ardından Prof.Dr.Erol Köktürk 'Yerel yönetim seçimlerinde bölgesel stratejiler' konulu sunum yaptı. Prof. Dr. İlhan Tekeli de 'Yerel yönetim seçimlerine giderken yereli nasıl konuşabilir' başlıklı konferans verdi. Çalıştay, 'dayanışma belediyeciliği ve yerel kalkınma üzerine' başlıklı konuşmalar ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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