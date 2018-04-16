Çay taban fiyatı için istenen 2,60 TL'ye tepki

Aytekin KALENDER/RİZE, () - RİZE Ziraat Odası seçimlerinde başkan aday olan Mali Müşavir Temel Ali Uzun, yaş çay taban fiyat taleplerini değerlendirdi. Uzun, "Ziraat Odasının talep ettiği 2.60 TL fiyat düşük" dedi.



Rize Ziraat Odası Başkan Adayı Temel Ali Uzun, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç'in açıklamalarını eleştirdi. Uzun, "Ziraat Odasının 2018 yılı yaş çay taban fiyat beklentilerini 2.60 TL olması gerektiğini açıklamıştır. Ancak bu fiyatın hangi kriterlere göre belirlendiği açıklanmamıştır. Bu gün itibarıyla bakıldığında, genel fiyat endeksi, gübre fiyatları döviz piyasasındaki yükseliş ve diğer ekonomik veriler dikkate alındığında yaş çay taban fiyatının en az 3.00 TL olması gerektiği. Bu fiyatın altında bir uygulamanın müstahsili çay bahçesinden ve çaycılıktan uzaklaştıracaktır” dedi.

'ÇAY TARIMI KELEBEK TEHDİDİ ALTINDADIR'

Müstahsili temsil eden ilde yaşayan her üç kişiden birinin üyesi olduğu ve Rize’nin en büyük sivil toplum örgütünün böyle düşük bir fiyat beklentisi içerisinde olmasını çok manidar bulduğunu ifade eden Uzun, şöyle dedi:

"Bugün, Türk çayı hem fiziki hem de hukuki bir tehdit altındadır. Buna rağmen Rize Ziraat Odası hiçbir atraksiyon göstermemektedir. Rize’de ki tarım ürünleri, ziraat alanları son yıllarda bölgemizde türeyen bir tür kelebeğin tehdidi altındadır. Çay tarımı çaylık alanlarında sirayet eden kelebekle boğuşmaktadır. Şayet önlem alınmaz ve çözüm bulunma ise çayın büyük bir tehdit altında olduğunu her kes görmektedir. Bununla ilgili başta Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversite, ÇAYKUR, Ziraat Odası ve diğer tüm sivil toplum teşkilatları harekete geçmelidir. Bununda başını da Ziraat Odası çekmelidir. Tabiri caiz ise Rize’yi ayağa kaldırmalıdır. Biran önce önlem alınmaz ise yarın çok geç olabilir. Maalesef bu güne kadar başta Ziraat Odası olmak üzere hiçbir kurum yeterli çalışmaları yapmamıştır”

'ÇAY KANUNU METNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILMALIDIR'

Çayla ilgili hazırlanmakta olan çay kanun metninin kamuoyuna açıklanmadığı konusunuda eleştiren Uzun "Bu çalışmada yerel kuruluşların baypas edildi. Bu duruma da Ziraat Odalarının ses çıkarmadığını görüyoruz. İleride sürpriz bir metinle karşılaşmamak ve yereldeki kuruluşlarında düşünlerinin bu kanun çalışmasında dikkate alınması gerekmektedir. Bilindiği üzere 2010 yılında Ulusal Çay Konseyi bünyesinde yapılan Rize kamuoyu ile birebir paylaşılan çay kanunu çalıştayında Ziraat Odası ve diğer STK kuruluşlarının görüş ve öneriler alınmış ve her aşaması kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yine aynı şekilde bölgenin can damarı olan bu çayın kanunu Ankara’da değil, bu bölge insanının talepleri alınarak hazırlanması gerekmektedir”

