Çay MYO'da tanışma etkinliği

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) tanışma etkinliği düzenledi.
Çay MYO yerleşkesinde düzenlenen tanışma etkinliğine MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Koçak, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı, Karacören Belediye Başkanı Muhterem Algül, Pazarağaç Belediye Başkanı Adem Bulut, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Türkkan, MHP İlçe Başkanı Ali Sakçı, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Kaygısız, protokol üyeleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Konuşmaların ardından etkinlikte müzik dinletisi, hediye çekilişleri, eğlenceli oyunlar yer alırken, öğrenciler birbiriyle kaynaştı.
MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Koçak, "Başta yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimizin, birimimiz akademik personelleriyle devamında protokol mensuplarıyla tanışma, kaynaşma ve moral- motivasyon amaçlı etkinliği düzenledik" dedi.
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