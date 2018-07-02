Çay Mahallesi'ne pazar yeri hizmete girdi

BAYRAKLI Belediyesi'nin Çay Mahallesi'nde bulunan Jandarma Komando Çavuş Hakan Şakar Pazar Yeri için kura çekimi yapıldı. Esnaf hafta sonu ilk kez kendi yerlerinde pazara çıktı.

Bayraklı Belediye meclisinin 2017 Mart toplantısında alınan kararla Çay Mahalle Pazar Yeri'ne Elazığ Karakoçan'da 6 Haziran 1994'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Hakan Şakar adı verilmişti. Kapalı pazaryerinde tezgah açacak pazarcılar kısa süre önce gerçekleşen törenle Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yeni yerleri için kuralarını çekti. Şehit Jandarma Komando Çavuş Hakan Şakar Çay Mahallesi Pazar Yerinde 302 pazarcı, 584 tezgah açacak. Her hafta pazar günü faaliyet gösterecek pazar yerinde tekstil, meyve-sebze, bakliyat-baharat-kuru yemiş, balık, yufka, zeytin, peynir ve yumurta gibi şarküteri ürünleri satılacak. Pazar yerinin üst katında tekstil ürünleri bulunurken, giriş katı ve dışında bulunan 3 bin 600 metrekarelik ek alanda ise gıda ürünlerinin satışı yapılacak.

KATLI MODERN YAPI

Pazar yeri, bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katlı olarak inşa edildi. 2 bin 407 metrekare bodrum kat, 2 bin 368 metrekare zemin kat ve 2 bin 368 metrekare 1. kat olmak üzere toplamda 7 bin 143 metrekarelik pazar yerinde 2 adet 10 kişilik asansör, yürüyen bant, 3 engelli, 2 adet bay, 2 adet bayan tuvaleti, zabıta odası, tartı kontrol odası ve çay ocağı bulunuyor.

İZMİR, ()

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