Çay'da yaya öncelikli trafik anlatıldı

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği yapıldı.

Dörtyol Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği'ne Kaymakam Erol Tanrıkulu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, Jandarma Komutanı Mehmet Serkan Gencer, Milli Eğitim Müdürü Nihat Çakmakkaya, Çay MYO Müdür vekili Hasan Oruncak, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, "Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmü getirildiği vurgulandı. İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci bu değişiklikle ilgili bilgilendirme yaptı. Cadde geçişleri ise öğrenciler tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

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