Çay'da 23 Nisan kutlandı

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dörtyol Meydanı'nda çelenk koyma programı düzenlendi. Saygı ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kaymakam Turan Erdoğan ve Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Çağlayan İlkokulu damat halayı, Kurtuluş İlkokulu 'Tek sevdamız Türkiye', Vali Ahmet İlkokulu 'Hayat bayram olsa', Şehit Cengiz İlkokulu kaşık oyunu, Melek Sultan Anaokulu ritim gösterisi sundu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla tören son buldu.

FOTOĞRAFLI