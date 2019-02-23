Çay Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYONKARAHİSAR'ın Çay Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2019-2020 yıllarını kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye meclis toplantı salonunda yapılan ve işçilerin hazır bulunduğu imza töreninde belediye adına Başkan Hüseyin Çağrı, Hizmet-İş Şube Başkanı Recep Sorkun sözleşmeyi imzaladı. Şube Başkanı Sorkun, "Ücret artışı ve sosyal haklar konusunda anlaşmaya vardık. İşçiler adına ve sendikam adına Başkan Hüseyin Çağrı'ya teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı da "Çalışmalarımızla övünüyorsak işçilerimizin sayesindedir. İşçilerimizin haklarını vermek görevimiz. Belediyemizin imkanları dahilinde 2019 yılı yüzde 15, 2020 yüzde 13 olmak üzere iki yıllık anlaşma imzaladık. Toplu iş sözleşmesi hayırlı olsun" diye konuştu.

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