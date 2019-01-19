Çay alanında ihtisaslaşacak RTEÜ’de ilk toplantı yapıldı

YÜKSEK Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi' kapsamında çay alanında ihtisaslaşacak olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ), projeyle ilgili ilk toplantı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi' kapsamında RTEÜ’nün, çay alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak seçilmesinin ardından proje ile ilgili ilk toplantı yapıldı. Toplantıya, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Çaymer Genel Müdürü Selçuk Azman, Rize Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ercüment Yüksel Cinel, Rize İl Tarım Müdürü Şafak Bulut, Rize Ticaret Borsası Meclis Başkanı Resul Okumuş, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, MÜSİAD Rize Şubesi Başkanı Recep Taylan ve Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman projenin özellikle 2006 yılından sonra kurulmuş olan üniversitelerin içinde bulundukları bölgenin özelliklerine göre belli alanlarda ihtisaslaşmaya ve misyon farklılaşmasına giderek içinde bulundukları iller ile bölgenin kalkınmasına katkı sunmalarını sağlamayı amaçladığını ifade etti. Karaman, "Proje kapsamında ilk müracaatlar 2016 yılında, ikinci müracaatlar ise Mart 2018’de yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz de hem öğretim elemanlarımızı bu alanlarda araştırma yapmaya teşvik etmek için bölgenin çay, kivi, deniz ürünleri gibi ürünleri ile tarihini, kültürünü, bitki örtüsünü araştırmayı Üniversitemiz bünyesinde öncelikli araştırma alanları olarak belirledik hem de YÖK’ün başlatmış olduğu Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma projesine ‘Çay’ alanında müracaat ettik. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Kalkınma, Maliye ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmeyi yaparak üniversitemizi çay alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirledi.” dedi.

Proje hakkında sunum yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin en başından beri üniversitelerin kendi kabuğuna çekilmemesi, bilgiyi toplumla paylaşması, toplumun sorunlarına çözümler üretmesi, içinde bulunduğu çevrenin önünü açması ve kalkınmasına katkı sunması gerektiği düşüncesiyle yoluna devam ettiğini belirtti.

Üniversitede çay ile ilgili yürütülen bilimsel çalışmalara da değinen Bilgin, “Çay Üniversitemiz stratejik planında öncelikli alan olarak belirlendi ve BAP projelerinde öncelikli olarak desteklenmektedir. Üniversitemiz bünyesinde çay üzerinde çalışan 6 farklı çalışma grubu oluşturulmuş ve bu guruplar ÇAYKUR ve özel sektör ile birlikte çalışmaktadır. TÜBİTAK-KAMAK -1007 Projemiz değerlendirme aşamasındadır. DOKAP Projeleri devam ediyor ve Üniversitemizde toplam 110 bilimsel faaliyet yürütülmektedir” açıklamasında bulundu

Sunumun ardından sektör temsilcileri heyeti, mevcut sorunlar, yapılması gerekenler ve hedefler hakkında fikirlerini de paylaştı.