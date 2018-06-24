Çavuşoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı

ANTALYA, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullandığı sandıkta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği seçiminde ise Ak Parti ilk sırada çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oyunu memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu, Türkler bölgesindeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na kullandı. Çavuşoğlu'nun oy kullandığı 2369 sayılı sandıkta, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan 153, Muharrem İnce 83, Meral Akşener 49, Temel Karamollaoğlu 2, Doğu Perinçek 1 oy aldı.

Milletvekilliği seçiminde ise Ak Parti'ye 140, CHP'ye 59, İYİ Parti'ye 55, MHP'ye 26, HDP'ye 7 oy kullanıldı.