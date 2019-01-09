Çavuşoğlu'ndan film seti ziyareti

ALANYA, () - AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Elmalı'da dizi film çeken oyuncu Necati Şaşmaz'ı ziyaret ederek, forma hediye etti.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Elmalı'da çekimleri süren 'Nöbet 7/24' adlı dizi filmin setini ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ve filmde Jandarma Yüzbaşı Murat Soylu'yu canlandıracak oyuncu Cahit Kayaoğlu ile sohbet etti.

Seti gezen ve çekimlerin bir bölümünü izleyen Başkan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'a üzerinde ismi yazılı Alanyaspor forması hediye etti. Başkan Çavuşoğlu, dizinin büyük ilgi çekeceğine inandığını belirterek, Şaşmaz ve ekibine başarı diledi.

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