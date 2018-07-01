Çatıdan düşüp ağır yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde onarım için çıktığı tek katlı evinin çatısından düşen Eyüp Çetin (76), ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Balabancık Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinde yalnız yaşayan Eyüp Çetin, onarım yapmak için evinin çatısına çıktı. Çatıda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Çetin, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Çetin, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.