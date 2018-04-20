Çataklı yetim ve öksüz çocuklar tekneyle Van Gölü'nü turladı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van)-()-VAN'ın Çatak ilçesi Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yetim ve öksüz 140 çocuk için, bir günlük gezi programı düzenlendi. Gezi programına katılan yetim ve öksüz çocuklar, tekneyle Van Gölünü turladı.

Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, organize edilen programda yetim ve öksüz çocuklara ilk olarak Edremit ilçesindeki Van Gölü kıyısında bulunan bir kahvaltı salonunda, kahvaltı yaptı. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ile eşi Demet Akgül de kahvaltıya katıldı.Kahvaltının ardından öksüz ve yetim çocuklar, tekneyle Van Gölünü turlayıp, ardından da kentteki alışveriş merkezlerini gezerek, kendilerine verilen 200 liralık çekle alış-veriş yaptı.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül,bu yıl 3'üncüsünü düzenlenen gezi programında yetim ve öksüz çocukların gönüllerince eğlenme fırsatı bulduklarını belirterek,"Yaşadıkları ortam ve maddi imkansızlıklar yüzünden bugüne kadar bir çok etkinlikten yoksun olan ve istedikleri gibi alışveriş yapamayan çocuklar, Kaymakamlığımızın projesi sayesinde, tam bir bayram yapma imkanı buldu. Çocukların özgüveninin artırılması, anne ve babalarının eksikliğinin giderilmesi amacıyla, çalışma yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur ve ekibinin, belirledikleri çocukları sabah saatlerinde evlerinden aldı. Edremit ilçesine getirilen çocuklarla kahvaltı yaptık. Buradan tekneyle YYÜ'ye geçtik. Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ı makamında ziyaret ettik. Rektör hoca çocuklarla yakından ilgilenip onlarla sohbet etti. Üniversite hakkında bilgi verdi. Çeşitli fakülteleri gezen öğrenciler burada yemek yedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler son olarak şehir merkezindeki alış veriş merkezinde 200 liralık çekle diledikleri gibi alış-veriş yapma imkanı buldular" dedi.

Bir günlük Van gezisine katılan yetim ve öksüz çocuklar, kendilerine böyle bir imkam sağlayan ilçe Kaymakamı Akgül'e teşekkür etti.

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