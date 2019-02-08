Çatak'ta zümre toplantısı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van)-()-VAN'ın Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Zümre Öğretmenler Toplantısı' yapıldı.

Çatak Yatılı Bölge Okulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şükriye Ensar ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Birinci dönem durum değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Taş, 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem genişletilmiş zümre öğretmenler toplantısı yaptıklarını belirterek,"İkinci dönem eğitim-öğretim yılımız bütün öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Dilerim ki; bu dönem ilçemiz açısından farkındalık oluşturabileceğimiz başarıyı en üstlere çıkarabileceğimiz bir dönem olur." dedi.

Öğretmenlerin de görüşlerinin alındığı toplantının ardından zümre öğretmenleri, belirlenen sınıflara geçerek konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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