Çatak'ta ilköğretim haftası kutlandı

ÇATAK,(Van)-)-VAN'ın Çatak ilçesi'nde İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle, Çatak Atatürk İlkokulu'nda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, İlçe Müftüsü Mehmet Sain, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Karakoç, Emniyet Amiri Emre Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Taş'ın Atatürk anıtına çelenk sunması başlayan kutlamalarda,öğrenciler şiirler okuyup, dans gösterisi yaptı.Gösterinin ardından okulun 4'üncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1'inci sınıf öğrencileri üzerinde 'Hoş geldiniz' yazısı bulunan çiçek vererek karşıladı. Değişik yörelere ait gösterilerin yapıldığı programda konuşan Kaymakam Türkmen,2018-2019 eğitim-öğretim yılının ülkeye başarılar getirmesi temennisinde bulunarak şöyle konuştu:

"Eğitim hizmeti, devletin en önemli görevidir. Bu görevi ise, öğretmenleri buralara atayarak, öğrencilere imkânlar sunarak gerçekleştirmeye çalışır.İnsanlar, diğer canlılar gibi donanımlı olarak dünya'ya gelmezler. İnsanların eğitim-öğretime ihtiyacı vardır. Eğitimin ise, kritik zamanı çocukluk dönemidir. Eğitim bir saç ayağı gibidir diyoruz. Başarı öğretmen, öğrenci, veli ve gerekirse biz yöneticilerin işbirliği ile gerçekleşir. Bu işbirliğini sağlayamazsak eğitimde başarılı olamayız.Bizler, öğrenciler için eğitim öğretimin kalitesi ve şartlarını her geçen gün iyileştirmek ve seviyesini yükseltmek zorundayız. Bu uğurda da ben elimden geldiğince sizlerin yanında olacağıma ve eğitim noktasında sizlere yardımcı olacağıma söz veriyorum."

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