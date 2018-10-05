Çatak'ta Camiler ve Din Görevlileri haftası kutlandı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van)-()-VAN'ın Çatak ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.Etkinlikler kapsamında, İlçe Müftüsü Mehmet Sain beraberindeki bazı din görevlileri ile birlikte Kaymakam Hamza Türkmen'i makamında ziyaret etti.



Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftüsü Sain ve baraberindeki bazı din görevlilerini makamında kabul etti. Kaymakam Türkmen, din görevlililerinin sorumluluklarının çok büyük olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Din görevlileri, köyün idaresinden eğitimine, güvenliğine kadar sorumludur. Zamanla bu anlayış değişti ve imam deyince vakit ezanı okuyan, namaz kıldıran bir insan akıllara gelmeye başladı. Aslında, imamlar kendini yetiştirmiş, topluma örnek olacak kişilerdir. Görev yaptığınız yerlerde vatandaşlar arasından imamlar yetiştirin. İmam, okuyan insandır. İlçe müftümüz ile beraber okunmasını tavsiye ettiğimiz kitapların listesini çıkarıyoruz. Sizler cemaate hitap eden insanlarsınız. Ezbere konuşmamalı, islamı anlatmalısınız. Camilerde okuma alışkanlığını kazandırıp, insanlara örnek olmalısınız. Siz okursanız onlarda okur. Gençler sizlerden tavsiye ister. İnsanların bakış açısını sizler değiştirebilirsiniz."

Ziyarette, İlçe Müftüsü Sain, Kaymakam Türkmen'e Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

FOTOĞRAFLI

