Çatak'ın yeni Kaymakamı Türkmen, görevine başladı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK(Van), ()-VAN'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili görevine atanan Hamza Türkmen görevine başladı.

İçişleri Bakanlığıhıh vali yardımcıları ve kaymakamlar için çıkardığı kararname ile Bilecik-Yenipazar Kaymakamı iken,Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekililğine atanan Türkmen ilçeye gelerek yeni görevine başladı.Kaymakam Türkmen, Çatak gibi önemli bir ilçede görev yapacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Hamza Türkmen Kimdir?

1986 yılında Denizli'de dünyaya gelen Hamza Türkmen, ilk, orta ve lise öğrenimini Dinizli-Tavas'ta tamamladı. 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Türkmen, 2010 yılında Tunceli'de Kaymakam adayı olarak göreve başladı.Göycüne, Alaçam, Araban Kaymakam Vekililği görevlerinde bulunan Türkmen, 2012 Yılında Portsmouth Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamış, aynı zamanda Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği üzerinde incelemelerde bulunmuştur. 2013 yılında kaymakamlık kursunu üstün başarılıile tamamlayayan Türkmen, 2013 yılı kaymakamlar kararnamesi ile Hemşin Kaymakamı olarak atandı. 2016-2018 yılları arasında Bilecik-Yenipazar Kaymakamı olarak görev yapan Hamza Türkmen, 1 Eylül 2018 tarihli ve 157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Çatak Kaymakamlığı görevine atandı.Kaymakam Türkmen, evli ve iki çocuk babasıdır.

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