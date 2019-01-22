Çatak Belediyesi'nden eğitime destek

VAN'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen Çatak Belediyesi ve Çatak Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Merkezinde üniversite sınavına hazırlanan 65 öğrenciye hazırlık kitabı ve test dağıttı.

Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kitap dağıtım törenine, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, SYDV Müdürü Aydın Babur,Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Demet Kutlu ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Türkmen, "Sizlerin daha iyi eğitim alması ve çok daha iyi yerlere gelebilmeniz için sizlere kaynak kitap ve test alımı yaptık, sizlerden çok fazla ders çalışmanızı ve istediğiniz yerleri kazanmanızı istiyorum. Hedeflerinizi yüksek tutun ve bu hedefe göre çalışın. Planlı bir şekilde ders çalışırsanız çok iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Hepinize kolaylık ve başarı diliyorum.” dedi.

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