'Cass Tereyağ' kitabının geliri KİTVAK'a

HAYIRSEVER Kadriye Uysal tarafından kaleme alınan ve satışlarından elde edilecek geliri KİTVAK'a bağışlanacak olan Cass Tereyağ isimli yemek kitabının tanıtımı yapıldı.

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) mütevelli heyet üyesi de olan hayırsever Kadriye Uysal tarafından kaleme alınan Cass Tereyağ, farklı damat tatları ve yemek kültürlerine hitap eden özgün bir kitap olarak dikkat çekiyor. Gençlerin üretkenliğinden ilham alarak 35 yıllık birikimini öncelikle kızı, oğlu, arkadaşlarının çocukları ve tüm gençlere aktarmak istediğini ifade eden Uysal, "Anneannemden anneme, annemden bana geçen el lezzetini, Türk mutfağının tadını, farklı mutfaklara duyduğum merakı ve yemek yapmanın bana vermiş olduğu hazzı paylaşmak için bu kitabı yazdım. Bu kitapta, atalarımın yemeklerinden en sevdiklerimi, dostlarımın sofralarında yiyip de çok beğendiklerimi, benim yaptıklarımdan en çok beğenilenleri, gezip gördüklerimi, kısacası kalbime dokunanları bir araya getirdim. Dilerim ki farklı damak tatlarına ve kültürlere hitap eden kitabımda sizler de kalbinize dokunacak tarifler bulursunuz. Böylece bu güzel tatlar nesillere aktarılırken, mutfağınıza giren her kitap KİTVAK'a destek olarak dönecektir. Ağzınızın tadı, evinizin bereketi bol olsun" dedi.

KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, Cass Tereyağ kitabının yazarı hayırsever Kadriye Uysal'a ve bir çikolata firmasının ülke müdürü Cankız Alper Binzat'a teşekkür edip, "Yemek aileyi, insanları birleştirir. İçinde lezzet vardır, buluşma vardır, paylaşma vardır, sevgi vardır. Herkes bir aradadır. Aynı KİTVAK gibi. Değerli kardeşimiz Kadriye Uysal, kitabının gelirini KİTVAK'a bağışlamak istediğini söylediğinde heyecanlandık. O ailesinin sevgisini taşıyan güzelim lezzetleri okurlarına sunarken, aynı zamanda ihtiyaç sahibi insanlara da büyük destek olacak" diye konuştu.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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