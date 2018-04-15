Cass Tereyağ'ın geliri KİTVAK'a

HAYIRSEVER Kadriye Uysal tarafından kaleme alınan ve satışlarından elde edilecek geliri KİTVAK'a bağışlanacak olan Cass Tereyağ isimli yemek kitabının tanıtımı yapıldı.

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) mütevelli heyet üyesi de olan hayırsever Kadriye Uysal tarafından kaleme alınan Cass Tereyağ, farklı damat tatları ve yemek kültürlerine hitap eden özgün bir kitap olarak dikkat çekiyor. Kitabın tanıtımını yapan, gençlerin üretkenliğinden ilham alarak 35 yıllık birikimini öncelikle kızı, oğlu, arkadaşlarının çocukları ve tüm gençlere aktarmak istediğini ifade eden Uysal, "Anneannemden anneme, annemden bana geçen el lezzetini, Türk mutfağının tadını, farklı mutfaklara duyduğum merakı ve yemek yapmanın bana vermiş olduğu hazzı paylaşmak için bu kitabı yazdım. Bu kitapta, atalarımın yemeklerinden en sevdiklerimi, dostlarımın sofralarında yiyip de çok beğendiklerimi, benim yaptıklarımdan en çok beğenilenleri, gezip gördüklerimi, kısacası kalbime dokunanları bir araya getirdim. Dilerim ki farklı damak tatlarına ve kültürlere hitap eden kitabımda sizler de kalbinize dokunacak tarifler bulursunuz. Böylece bu güzel tatlar nesillere aktarılırken, mutfağınıza giren her kitap KİTVAK'a destek olarak dönecektir" dedi.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Kadriye Uysal

02)İklil Ulueren, İnci Sancak, Fahriye Tuğcu

03)Hanife Şen, Stare Kora, Feryal Aktar

04)Seda Tezol

05)Gül Gözegir, Aydan Abajoli

06)Şiğdem Alcı, Nilüfer Binkaç

07)Saba Atay, Kudret Akça

08)Şerife Efe Öner, Pelin Pelis, Yıldızay Ateşdağlı, İklil Ulueren

09) Şerife Efe Öner, Pelin Pelis, Yıldızay Ateşdağlı

10)Sedef Cem

11)Kudret Akça

12)Nilgün Divrik, Reşal Almazlino