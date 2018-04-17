Çarşamba’ya 15 milyon liralık altyapı yatırımı

SAMSUN, () - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, Çarşamba ilçesine 15 milyon liralık altyapı yatırımı yaptıklarını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, Çarşamba ilçesine yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Çarşamba ilçesine 3 yıl içinde 15 milyon liralık altyapı yatırımı yaptıklarını söyleyen Yeşilyurt, "İlçe merkezinde, 3 yıl da 18 kilometre atık su ve 12 kilometre yağmur suyu olmak üzere, toplam 30 kilometre altyapı şebeke hattı yapıldı. İlçe merkezinin atık su ve yağmur suyu hatlarının yüzde 80'i tamamlandı. SASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerdeki personelimiz, koordineli bir şekilde, özveri ile altyapı çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

SASKİ Genel Müdürlüğü’nde göreve başladıktan sonra, ilçelerdeki altyapı sorunlarını çözmek için vatandaşlara söz verdiklerini belirten Yeşilyurt, "Samsunlu vatandaşlara verdiğimiz sözü yerine getirmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Elimizi taşın altına koyduk. Bu yoldan dönüş yok. Samsun'un 17 ilçesine de hizmet götürerek, altyapı sorunlarını çözmeye kararlıyız" diye konuştu.

Yeşilyurt, ilçe belediyesi tarafından, maddi nedenler yüzünden 20-25 yıldan beri yapılamayan ve eskiyen atık su hatlarınıyenilediklerini ve ilçe merkezinde, 7 adet atık su terfi merkezlerinin, bakım ve onarımlarını yaptıklarını ve şiddetli yağışlara karşı, hazır duruma getirdiklerini söyledi.

Öte yandan Yeşilyurt'un, Çarşamba ilçesindeki altyapı yatırımları inceleme gezisine, SASKİ Çarşamba Şube Müdürü Doğan Toraman, Çarşamba Bölge Sorumlusu İnşaat Mühendisi Cafer Kirazlı, Kanal Makinaları Bakım ve Onarım Şantiye Şefi Ali Erdoğan, Kanal Şefi Ferhat Ölmez ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

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