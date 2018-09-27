'Carmina Burana' Aspendos'ta yankılandı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Alman Besteci Carl Orff'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan ve 'Beuern Şarkıları' olarak da bilinen ünlü sahne kantatı 'Carmina Burana'yı Aspendos Antik Tiyatro'da sahneledi.

ADSO ve Ankara Devlet Çok Sesli Korosu, Carl Orff'un ünlü sahne kantatı 'Carmina Burana'yı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneledi. Konseri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, bazı kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, yerleşik yabancılar ile yerli ve yabancı turistler de izledi.

DRONE UYARISI

Konser sırasında havada çekim yapan drone'nin çıkardığı ses tarihi mekânda yankılanınca sanatçıların ve izleyenlerin dikkatleri dağıldı. Şef Gürer Aykal seslendirilen parçanın bitiminde bir dakikalık ara verdi. Başkemancı ADSO Müdürü İbrahim Sezer 'drone'nin indirilmesi için uyarıda bulundu. İzleyiciler, Aykal ile Sezer'e hassasiyetlerinden dolayı teşekkür edip alkışladı.

ADSO'nun periyodik konserleri ise 12 Ekim Cuma gününden itibaren Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda devam edecek. Yeni sezon konser biletleri AKM gişesi ile biletinial.com'dan satışa sunulacak.

Konserde, ADSOYu şef Gürer Aykal yönetti. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Nurdan Küçükekmekçi, tenor Erdem Erdoğan ile bariton Kevork Tavityan solist olarak sahneye çıktı.

Ünlü sahne kantatı 'Carmina Burana', tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda yankılandı. Gösterim sonunda izleyenler dakikalarca koruyu ayakta alkışladı.

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