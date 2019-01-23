Carmen yeniden sahnede





Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), kapalı gişe sahnelediği Bizet'in dünyaca ünlü 'Carmen' operasını 26 Ocak'ta sahneleyecek.

Antalya DOB, Bizet'in 'Carmen' operasını 26 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverler için sahneleyecek. Libretto Ludovic Halevy-Henri Meilhac tarafından yazılan ve Evin Atik tarafından sahneye konulan eser, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonunu anlatıyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını Bujor Hoinic, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosunu Sinem Seçil Baddal yönetirken, dekor Çağda Çitkaya, kostüm Alev Tol, ışık Müfit Özbek ve koreografi Mehmet Sipahi tarafından hazırlandı.

3 perdelik eserde 'Carmen' rolünü Sibel Kızılateş, 'Don Jose' rolünü Koray Damcıoğlu, 'Escamillo' rolünü Melih Tepretmez, 'Micaela' rolünü Bilge Yılmaz, 'Zuniga' rolünü Emre Aytekin, 'Morales' rolünü Onur Alpaslan, 'Frasquita' rolünü Serap Demirhan Işık, 'Mercedes' rolünü Seçil Eyilikeder, 'Lillas Pastia' rolünü Selahattin Denizsümüren, 'Le Dancairo' rolünü Ümit Burak Tekinay ve 'Le Remendado' rolünü Devrim Demirel canlandıracak.

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