'Carmen'e alkış yağmuru

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), her sahnelenişinde izlenme rekoru kıran G. Bizet'in dünyaca ünlü 'Carmen' operasını bir kez daha Antalyalılarla buluşturdu. Muhteşem esere izleyici ilgisi yoğun oldu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen eserde Antalya DOB Müdürü Sibel Kızılateş 'Carmen' rolünü üstlendi. Evin Atik tarafından sahneye konulan 'Carmen'de Koray Damcıoğlu 'Don Jose' rolüyle sahneye çıktı. Librettosu Ludovic Halevy- Henri Meilhac tarafından yazılmış olan eserde, 'Don Jose' adlı bir muhafız çavuşunun 'Carmen' adındaki Çingene kızına ihtiraslı aşkı anlatıldı.

Eserde şef Bujor Hoinic Antalya DOB Orkestrasını, Mahir Seyrek Antalya DOB Korosu'nu, Sinem Seçil Battal Antalya DOB Çocuk Korosu'nu yönetti. 'Carmen' ile 'Don Jose'nin ihtiraslı aşkları cinayetle sonlandı. Çingene kızı 'Carmen' muhafız çavuşunun bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

3 perdelik eserde 'Escamillo' rolünü Melih Tepretmez, 'Micaela' rolünü Bilge Yılmaz, 'Zuniga' rolünü Emre Aytekin, 'Morales' rolünü Onur Alpaslan, 'Frasquita' rolünü Serap Demirhan Işık, 'Mercedes' rolünü Seçil Eyilikeder, 'Lillas Pastia' rolünü Selahattin Denizsümüren, 'Le Dancairo' rolünü Ümit Burak Tekinay ve 'Le Remendado' rolünü Devrim Demirel canlandırdı.

Dekorunu M. Kemal Çitkaya, kostümünü Alev Tol, ışık sistemini Müfit Özbek'in hazırladığı eseri, izleyiciler alkış yağmuruna tuttu.

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