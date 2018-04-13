'Carmen' bu sezon son kez sahnede

ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), Bizet'in ünlü 'Carmen' operasını 17 Nisan Salı saat 20.00'de bu sezon son kez sahneleyecek.

Librettosu Ludovic Halevy-Henri Meilhac tarafından yazılan ve Evin Atik tarafından sahneye konulan eser, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonunu anlatıyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosunu Esra Serbest yönetirken, dekor Çağda Çitkaya, kostüm Alev Tol, ışık Müfit Özbek ve koreografi Mehmet Sipahi tarafından hazırlandı.

Sezonun son temsilinde Antalya DOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Sibel Kızılateş 'Carmen' rolü ile ilk kez Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. 3 perdelik eserde, 'Don Jose' rolünü Koray Damcıoğlu, 'Escamillo' rolünü Serhat Konukman, 'Micaela' rolünü Nurdan Küçükekmekçi, 'Zuniga' rolünü Taner Ölçen, 'Morales' rolünü Onur Alpaslan, 'Frasquita' rolünü Serap Demirhan Işık, 'Mercedes' rolünü Seçil Eyilikeder, 'Lillas Pastia' rolünü Selahattin Denizsümüren, 'Le Dancairo' rolünü Ümit Burak Tekinay ve 'Le Remendado' rolünü Devrim Demirel canlandıracak.

Fiyatları 20 TL ve 30 TL olan gecenin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera gişesinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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