ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da devam eden Tarihi Kentler Birliği (TKB) buluşmaları kapsamında restorasyonu tamamlanan Çarmelik Kervansarayı'nda "Kültür gecesi" düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı'nda "Kültür gecesi" düzenlendi. Tarihi Kentler Birliği buluşması kapsamında, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı, akademisyen, kazı başkanının katıldığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, onur misafiri oldu. Restorasyonu tamamlanarak Tarım Müzesi yapılması yönünde teklif verilen Çarmelik Kervansarayında ilk kez düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Urfa türkülerinin okunduğu Kervansaray’da çiğköfte yoğruldu. Halk oyunları oynandı. Davetlilerin unutulmaz bir gece yaşadığı Çarmelik Kervansarayında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kurulmuş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının aslında ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu tüm tarihi ve kültür birikimlerini restore etme noktasında yardımcı olma, yerelde belediyelerle birlikte işbirliği içerisinde bu restorasyonu koruma anlayışını, tarihini, kültürünü şehirlerde yaşatma ve geleceğe taşıma açısında büyük hizmetlere imza atıyor. Bizler de Anadolu'yu karış karış gezerek tarihi il ve ilçelere giderek orada bölge toplantılarımızı, alan incelemelerini yaparak elimizden geldiğince şu güzel tarihi şehirlerimize hizmet etmenin uğraşı içerisindeyiz" diye konuştu.

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