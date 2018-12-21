'Çardaş Prensesi' sezon prömiyerine hazır

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), son kostümlü provasını yaptığı 'Çardaş Prensesi' operetinin sezon prömiyerini yarın yapacak.

Antalya DOB, kurulduğu 1999 yılında sahnelediği eser olan ve Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen 'Çardaş Prensesi' operetinin sezon prömiyerini 22 Aralık Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirecek. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe olarak seslendirilecek.

DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve şef Ömer Yöndem sezon boyunca dönüşümlü olarak yönetecek, koroyu da Mahir Seyrek çalıştırdı.

Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

ESERİN KONUSU

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahnelenecek.

İki perde olarak sahnelenecek eserin prömiyer gecesinde 'Sylva Varescu' rolünü Aslı Ayan, 'Edwin Ronald' rolünü Hakan Aysev, 'Kontes Stasi' rolünü Bilge Yılmaz, 'Boni Kancsianu' rolünü Fatih Şanal, 'Feri von Kerekes' rolünü Onur Alpaslan, 'General Rohnsdorff' rolünü Baturalp Bilgili ve 'Prenses Marie-Luise' rolünü Emel Öziş canlandıracak.

25 Aralık Salı günü 20.00'de tekrar sahnelenecek olan eserin 10, 30 ve 40 TL arasında değişen biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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