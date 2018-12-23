'Çardaş Prensesi' prömiyer yaptı

Yusuf DEMİR/ANTALYA () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 'Çardaş Prensesi' operetinin sezon prömiyerini gerçekleştirdi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı 'Çardaş Prensesi'ni Garnizon Komutanı P. Albay Tuncay Polat, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Özsoy, Antalya DOB Müdürü Sibel Kızılateş, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker de izledi.

1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahnelenen 'Çardaş Prensesi'ni Haldun Özörten sahneye koydu, metnini Leo Stein ile Beşa Jenbach hazırladı, Aydın Gün Türkçe'ye çevirdi.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkânsız aşkın mutlu sona ulaşmasının konu edildiği eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan- şef Ömer Yöndem, koroyu da Mahir Seyrek yönetti. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan 'Çardaş Prensesi'nin dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografisini Serhat Nüfusçu, ışık tasarımı ise Mustafa Eski hazırladı.

İki perde olarak sahnelenen eserin prömiyer gecesinde 'Sylva Varescu' rolünü Aslı Ayan, 'Edwin Ronald' rolünü Hakan Aysev, 'Kontes Stasi' rolünü Bilge Yılmaz, 'Boni Kancsianu' rolünü Fatih Şanal, 'Feri von Kerekes' rolünü Onur Alpaslan, 'General Rohnsdorff' rolünü Baturalp Bilgili ve 'Prenses Marie-Luise' rolünü Emel Öziş canlandırdı.

Antalyalıların ve yerleşik yabancıların keyifle izlediği neşeli, renkli eser ayakta alkışlandı, emeği geçenlere çiçekle teşekkür edildi.

'Çardaş Prensesi', 25 Aralık Salı günü saat 20.00'de tekrar sahnelenecek.

FOTOĞRAFLI